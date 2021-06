Surréalisme à la belge : le parlement de la COCOF, en charge de la personne handicapée, n’est pas adapté aux PMR

Ce n’est pas l’unique problème constaté à l’entrée de ce bâtiment par ce représentant des PMR. Un comble quand on sait que l’institution est justement chargée de la politique en faveur des personnes handicapées en région bruxelloise. Un comble à double titre quand on sait que le bâtiment a été inauguré en grande pompe en 2013, soit il y a moins de dix ans à peine. Pour Miguel, il faut déjà reconfigurer et reprofiler tout le trottoir et le mettre à plat. "Comme cela, on arrive de plain-pied pour accéder au bâtiment sans aucune difficulté."

Sur le trottoir, le ton est donné : le revêtement est en vieux pavés, cabossés, "déjointoyés"… Pour corser la chose, la rue du Lombard en l’occurrence, dans le centre de Bruxelles, est en pente. Pour Miguel Gerez, de l’ASBL agréée Accessibilité et Mobilité pour Tous , c’est particulièrement casse-gueule : il manque d’ailleurs de tomber. Ce tétraplégique qui se déplace en chaise roulante éprouve toutes les difficultés à accéder seul et de manière autonome au Parlement francophone bruxellois, l’assemblée de la COCOF , la Commission communauté française.

"La sonnette vient d’être récemment abaissée" et est située à un mètre de hauteur, reconnaît notre interlocuteur. "Mais il en est fait mention en tout petits caractères. Aucune signalétique n’est en fait présente. Aucun pictogramme. La caméra pour contrôler les entrées est par contre à plus d’1,75 mètre. Donc, comment la réception pourra-t-elle me voir ?"

Je ne comprends pas comment on a pu installer ce tourniquet à l’entrée

Et si c’était le cas ? "Je vais sonner mais je vois déjà le problème : je ne vais pas pouvoir entrer tout seul, il n’y a pas de bouton pour ouvrir la porte." Les trois portes en fait. Au centre, un tourniquet dans un sas et deux portes en biais de part et d’autre. "Le tourniquet, c’est déjà interdit dans le règlement régional d’urbanisme et cela depuis de nombreuses années. Je ne comprends comment on a pu installer cette porte en 2013 ! Il faut la modifier et la remplacer par une porte automatique. Quant aux portes latérales, je ne peux pas y accéder, l’espace est étroit."

Sur sa chaise, avec un bras paralysé, Miguel Gerez n’a pas la force pour les pousser. "Elles sont très lourdes." "Imaginez s’il pleut, quand il fait noir, s’il neige…", ajoute notre interlocuteur.

Les PMR, ce ne sont pas que les personnes en chaises roulantes ou les parents avec poussettes. "Quand on pense aux déficients visuels, il n’y a pas de bandes de contrastes sur les portes. Il faut que ce bâtiment soit adapté pour tous les types de handicap."

La voiture, elle, rentre confortablement

Miguel Gerez tourne la tête et rit jaune. A deux mètres de la porte d’entrée, la porte de garage. "Pour les voitures, on a pensé à mettre le trottoir au même niveau. La voiture, elle, doit rentrer confortablement. La petite reine, c’est la bagnole depuis les années 60. Mais ici, on traite l’humain."

L’intérieur du bâtiment ne nous est pas accessible. Mais Miguel Gerez en est "convaincu que ce n’est pas mieux. Il faut voir les toilettes comment elles ont été agencées, comment les couloirs sont configurés, s’il n’y a pas d’obstacles… Il faut voir le type de mobilier, la signalétique, les contrastes pour avoir une bonne guidance dans le bâtiment" pour qu’il devienne enfin "PMR friendly", avec des ascenseurs aux normes et "des règles d’évacuation de l’édifice en cas d’incendie ou d’attentat. Ce n’est pas toujours prévu."