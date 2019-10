Surpopulation à la prison de Saint-Gilles : l’OIP dénonce un durcissement du régime de détention et la passivité de l’Etat

Aujourd’hui, la prison de Saint-Gilles compte 860 détenus pour seulement 500 places disponibles. Selon l’Observatoire Internationale des Prisons (OIP), cette surpopulation a engendré un durcissement du régime de détention. Depuis plusieurs semaines, les visites des proches, les sorties au préau et le téléphone ne sont autorisés qu’un jour sur deux. Par ailleurs, les assistants sociaux, les associations actives dans l’aide psychologique, le soutien aux usagers de drogues ou encore la médiation de dettes affirment n’avoir quasiment plus accès à l’intérieur de cette prison bruxelloise depuis plus de trois mois. Les détenus sont donc privés de tout suivi.

Selon l’OIP, ce régime de détention a été officiellement mis en place par une note interne à la prison. Il restera applicable jusqu’au 15 octobre 2019. " Le Ministre de la Justice démontre une nouvelle fois qu’il n’entend pas respecter les décisions de Justice condamnant ses manquements. Pire encore, par l’action de son administration, il instaure un régime de détention qui contrevient aux droits les plus fondamentaux de chaque être humain " rajoute l’OIP dans son communiqué.

L’Observatoire pointe une nouvelle fois la responsabilité de l’Etat et sa passivité. " Il ne peut se contenter d’entasser des hommes derrière des murs sans se soucier de leur traitement une fois enfermés ".

Pour rappel, le 9 janvier 2019, le Tribunal de Première Instance francophone de Bruxelles condamnait l’Etat belge à mettre fin à la surpopulation de la prison de Saint-Gilles dans un délai de 6 mois.