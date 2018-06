Surice: un poteau électrique s'écroule sur les pompiers venus porter secours à un automobiliste

Cela s'est passé lundi après-midi à Surice, près de Philippeville, après un accident de voiture.

Un automobiliste a percuté le poteau en question. Et alors que les pompiers, une ambulance et le Smur de Dinant étaient déjà sur place, le poteau électrique s'est effondré sur la chaussée, à quelques centimètres des ambulanciers et du véhicule de désincarcération.

D'après plusieurs quotidiens ce mardi matin, la chute du poteau a provoqué des arcs électriques. Les secouristes ont ressenti des décharges. Ils ont dès lors été examinés par un médecin. L'automobiliste blessé, lui, a été emmenée à l'hôpital de Dinant.