Sur toute la digue, le centre historique, ou les rues piétonnes : où les communes vont-elles rendre le masque obligatoire ? (carte)

La gouverneure par intérim de la Flandre occidentale, Anne Martens, a décidé ce vendredi que les masques buccaux seraient obligatoires sur la digue dans toutes les communes côtières.

Un certain nombre de communes l'avaient déjà décidé, mais d’autres comme Ostende, Le Coq et Middelkerke le rendaient obligatoire lors des marchés hebdomadaires. "Mais ça s’arrête là", déclare le bourgmestre de Middelkerke, Jean-Marie Dedecker (LDD). "Il y a suffisamment de place sur la plage et la digue. Nous devons laisser les gens vivre un peu."

Aux communes de préciser

Comment s’y retrouver dès lors ? Parmi les nouvelles mesures, le Conseil national de sécurité a décidé de généraliser le port du masque dans les lieux publics et les rues commerçantes et touristiques, les "marchés, brocantes, rues commerçantes et dans les endroits à forte fréquentation qu’ils soient publics ou privés". Mais, a précisé la Première ministre, "les lieux seront définis par les pouvoirs locaux".

Les communes sont donc en train d’annoncer, chacune de leur côté, quels périmètres seront précisément concernés. Pour vous aider à vous y retrouver, nous avons résumé ces mesures sur une carte interactive qui sera régulièrement mise à jour : il suffit de cliquer sur une commune pour voir quelles mesures elle a prises. L'ensemble des communes n'est pas répertorié, nous avons sélectionné une série de grandes villes, touristiques, ou pointé des mesures emblématiques.

Certaines, comme Liège, ont déjà très précisément défini les rues concernées, d’autres évoquent simplement "les rues commerçantes" ou "le centre". Et dans des villes touristiques comme Bastogne, une série de sites précis sont détaillés. Enfin, certaines villes ont pris des mesures particulières comme La Louvière qui interdit les chichas.