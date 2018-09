Sur ses tracts, le MR de Forest fait référence à un bel immeuble… saint-gillois

Le MR a imprimé et distribué son programme pour les élections du 14 octobre. Sur la couverture, on peut y voir un magnifique immeuble de l'avenue des Villas, une œuvre (datant des années 20) de l'architecte Camille Damman. Le problème, c'est que ce bel immeuble se trouve sur le territoire de Saint-Gilles... et non à Forest !

Le chef de file des libéraux forestois, Cédric Pierre-de Permentier, explique qu'il s'agit d'une erreur de l'imprimeur. Une erreur que le bourgmestre socialiste voisin, Charles Picqué, doit sûrement savourer...