Sur l'Ourthe, les loueurs de kayaks en panne sèche

Une bonne partie de l’Ourthe est fermée à la navigation. Les niveaux sont trop bas. Interdit de sortir son kayak, en amont de Barvaux. Seule une petite partie reste praticable entre Barvaux et Comblain-au-pont. Pourtant, là aussi, les loueurs de Kayak ont décidé de limiter la circulation, malgré la perte financière.

On ne va pas scier la branche sur laquelle on est assis

Ces loueurs craignent d’abîmer leurs embarcations ou de lasser des clients sans cesse obligés de sortir de l’eau. Autre inquiétude, de plus long terme : abîmer durablement la rivière. " On ne va pas scier la branche sur laquelle on est assis ", raisonne Jonathan Flasschoen, le gérant " des remous " à Hamoir. Sur les trois ballades habituellement proposées, une seule reste possible, la plus courte : 8 km entre Hamoir et Comblain-au-pont. "Imaginez, si on abîme trop la rivière et que les autorités nous interdisent de naviguer pendant dix ou quinze ans pour régénérer l’environnement. Qu’est-ce qu’on fait ? "

Car le risque de perturber un équilibre fragile, au fond de l’eau, existe bien. " Les poissons pondent leurs œufs sur les fonds. Il y a aussi des moules d’eau douce accrochées. Quand un kayak racle le fond de la rivière, il y a dégradation ", détaille Sophie Duchateau du contrat rivière Ourthe-Amblève.

Le problème des loueurs " à la sauvette "

Selon elle, les loueurs locaux sont globalement conscients de l’enjeu. Mais ce n’est pas le cas de certains loueurs étrangers, " à la sauvette ". Néerlandais pour la plupart, ils organisent des excursions en groupe. " Parfois ils sont présents alors que les débits n’autorisent pas la navigation ", déplore Sophie Duchateau.

L’arrêté qui réglemente la navigation sur l’Ourthe a été rédigé il y a dix ans. Mais depuis, le lit de la rivière a évolué et une partie de la vallée l’Ourthe a été classée Natura 2000. Les acteurs du contrat rivière plaident donc pour un durcissement de ces règles.