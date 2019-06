Sur l'île de Bohan, des moutons servent de tondeuses écologiques - © Tous droits réservés

Des moutons autonomes

Cela fait maintenant trois ans que ce système a été mis en place sur cette zone Natura 2000. Six moutons arrivent avant le début de l’été sur l’île. "Cela nous évite d’intervenir mécaniquement. En plus, ces moutons mangent les espèces invasives comme les orties", précise Cédric Van Neste. Une technique efficace, puisqu’un seul fauchage est nécessaire sur une année entière. De plus, ces moutons sont autonomes : "C’est un mouton relativement rustique. Grâce à la rivière et aux rosées, l’apport en eau est assuré. C’est un mouton très facile. Même quand la brebis agnelle, elle n’a pas besoin d’intervention humaine", ajoute Vincent Dehon, propriétaire des moutons.