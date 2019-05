Supprimer 20.000 voitures des routes grâce à des carrefours de mobilité autour de Bruxelles ?

C'est la proposition du bureau de consultance Deloitte. Celui-ci vient de publier une série de mesures pour désengorger nos routes.

Il part d'un constat : le Belge perd 39 heures par an dans les embouteillages, l'équivalent d'une semaine de travail.

Deloitte propose de s'attaquer d'abord aux métropoles, dont l'axe Anvers-Gand-Louvain-Bruxelles. Et pas seulement en voiture. Le bureau d'étude préconise de faire du vélo un mode de transport national. Avec des infrastructures plus adaptées et de l'insérer dans des pôles de mobilité multimodaux autour, notamment, de Bruxelles.

Que retrouve-t-on dans ces carrefours de mobilité à part les vélos ?

Des parkings de délestage connectés au réseau de transport en commun ; mais aussi des voitures ou scooters partagés et des zones de "kiss and ride". L'idée est de voir la mobilité comme un service pour tous, à la place d'une politique de voitures privées.

Voilà pourquoi Deloitte envisage un budget qui s'adresse aux 5,5 millions de Belges actifs, plutôt qu'au 500.000 personnes qui ont une voiture de société.

Une enquête à retrouver dans la presse ce vendredi matin.