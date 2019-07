Suivez pas à pas le belge Luc Maes dans la course la plus dure du monde: 220 km sous 50 degrés

Pour réduire les effets de la chaleur, le départ de cette incroyable course est donné à 20.00. Les 100 athlètes inscrits ont 48 heures pour boucler les 22O km, ils évoluent dans un des endroits les plus chauds de la planète : la Vallée de la mort aux Etats Unis. Luc Maes s’y est préparé pendant 3 ans.

Luc vient de franchir le deuxième check point Luc maes , une équipe aux petits soins - © RTBF Il est 07.00 du matin dans la vallée de la mort aux Etats Unis. Luc vient de franchir le deuxième check-point après 10 heures 28 de course. Il a rejoint le site de Stovepipes Wells et a accompli 69 kilomètres. La deuxième partie de la nuit a été difficile au regard du chrono. Le jour s'est à présent levé, le soleil va rendre la course plus difficile encore. La journée sera longue et son staff tentera comme il le peut de l'encourager et de l'aider. Gérer l'eau , la nourriture et lui apporter les soins nécessaires.

Un vent chaud qui augmente la sensation de chaleur Suivez pas à pas la course de Luc Maes: 220 km par plus de 50 degrés - © Tous droits réservés Luc Maes et son staff - © Ron Jones - Badwater Luc Maes au départ de la course - © Ron Jones - Badwater L’ennemi numéro un de Luc et de tous les compétiteurs est la chaleur. 47 degrés au départ à 20.00, beaucoup plus encore quand le soleil sera au zénith. Le règlement de la course l’exige, les athlètes doivent être autonomes. Ils comptent donc sur leur staff pour les accompagner tout au long de leur exploit. Paty son épouse et quelques amis veillent à hydrater Luc, l’alimenter et surtout refroidir la température de son corps. Dans leur voiture 200 litres d’eau et de glaçons. "Il fait tellement chaud que nous nous arrêtons tous les miles pour asperger Luc et pour nous assurer qu’il a toujours de l’eau fraîche. C’est difficile car en plus de la chaleur il y a un vent chaud qui renforce la température ressentie."

Luc Maes , l'effort extrëme - © RTBF Luc Maes, Badwater KM 30 - © RTBF Luc Maes, Badwater, ravitaillement - © RTBF Première étape réussie Luc Maes est arrivé au premier check point à Furnace Creek après 17,5 miles soit un peu moins de 30 km. Il a parcouru cette distance en trois heures trente-quatre.

La parcours de la badwater - © Badwater Il a ensuite repris la route dans la nuit noire pour atteindre le deuxième point, Stove pipes Wells au kilomètre 67 et espérer se reposer quelques minutes… A cinq heures du matin, quatorze heures en Belgique ce mardi, le jour se lève. Luc a parcouru 59 kilomètres. Le soleil tant redouté va rendre la course plus dure encore, l’enfer attend les 100 participants. La journée sera longue Vous pouvez suivre ici la course de Luc en temps réel et découvrir les photos de l’organisation.

Luc Maes s'est beaucoup entraîné avant le grand départ, notamment dans une serre pour être au plus proche des conditions réelles de la course. Luc Maes s'entraîne pour un ultra-marathon dans la Vallée de la mort - 25/06/2019 Luc maes s'entraîne pour participer à la Badwater, un ultra-marathon dans la Vallée de la Mort.