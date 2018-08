Suite à des menaces de mort, le MR de Woluwe-Saint-Lambert porte plainte contre la tête de liste Islam

"Je t'égorge comme un mouton halal"

Le message est assorti d'une photo où l'on découvre Philippe Latteur, tête de liste du parti Islam à Woluwe-Saint-Lambert. Un commentaire quelque peu virulent à l'encontre du candidat est publié par un anonyme – "Si la charia débarque, il sera le premier lapidé !" –, mais ne provoque alors aucun incident.

Près de deux mois plus tard, soit ce dimanche, ledit Philippe Latteur découvre ce commentaire et y réagit tout aussi violemment. Les échanges deviennent houleux entre les deux personnes et la liste MR+ tente d'abord de calmer le jeu. Sans grand succès ; et les menaces se multiplient. La tête de liste du parti Islam écrira entre autres : "Je t'égorge comme un mouton halal".

Philippe Latteur finira par mentionner des informations plus précises concernant l'internaute – notamment son lieu de travail – et prendra contact directement avec la liste MR+, à laquelle il demandera, sous forme d'ultimatum, de retirer les commentaires et photos publiées par l'internaute anonyme. Dans le cas contraire, précise Philippe Latteur, "je fais lapider" cette personne.