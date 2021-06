Suicide d’une fille après un viol : "Les choses auraient pu se passer autrement" selon le père, si elle avait pu recevoir l’aide médicale nécessaire

C’est une histoire tragique qui a secoué toute la Belgique et notamment le nord du pays. Le 15 mai, une adolescente de 14 ans a été violée dans le cimetière Westerbegraafplaats de Gand. Elle avait rendez-vous avec un ami, mais quatre autres jeunes les ont rejoints. Ils sont suspectés d’avoir violé la victime tout en se prenant en photo et d’avoir ensuite diffusé les images sur les réseaux sociaux. Quatre jours après son viol, la jeune fille s’est donné la mort. Selon le papa de la victime, ce drame aurait pu être évité si sa fille, souffrant de troubles mentaux, avait pu être prise en charge en temps et en heure.

Ce drame vient mettre le doigt sur une problématique de très longue date en Flandre, à savoir le manque criant de places pour mineurs dans les services de psychiatrie. Dans une interview à la VRT, Me. Jeff Vermassen, avocat du père de la victime, a raconté les vaines tentatives de faire prendre en charge la fille dans les services de psychiatrie.

Au début du mois dernier, la victime aurait en fait confié à son père d’être affecté de troubles mentaux. Le 5 mai, l’homme essaie de faire admettre la jeune dans un hôpital de Gand. "Il a demandé une prise en charge car il voulait qu’elle soit bien observée, mais il n’avait qu’un seul lit et on les a refusés explique l’avocat. Ils y sont retournés le 12 mai, ont fait une nouvelle fois fait la demande et on a été refusé une nouvelle fois.

S’indignant de cette problématique, l’avocat a également affirmé que le drame aurait pu être évité, si la jeune avait été hospitalisée au moment opportun : "C’est tellement tragique qu’il n’y ait pas suffisamment d’accueils dans les hôpitaux pour les mineurs qui ont des problèmes. On en revient donc là : à quel point cette fille a-t-elle souffert ? Nous ne le savons pas, car elle était réservée sur ce qui s’est passé. On ne sait pas non plus depuis quand ça durait. Si elle avait été admise, on l’aurait peut-être su. Et deuxièmement, cela ne serait pas arrivé, car elle n’aurait pas été disponible. Tout cela est très lourd à supporter pour le père".