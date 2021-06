Succès pour le centre de vaccination temporaire de Farciennes

Le centre de vaccination temporaire de Farciennes a fermé ses portes samedi soir. Durant 6 jours, plus de 3000 personnes ont reçu un vaccin dont près de la moitié habitait la commune. De quoi faire bondir le taux de vaccination des adultes de 26 à 56% en une semaine et ainsi faire rentrer Farciennes dans la moyenne de vaccination au niveau wallon.

"L’installation de ce centre de vaccination de proximité est donc un succès et prouve qu’il est important d’aller vers les gens pour les convaincre, constate Thierry Gonze, l’infirmier qui a coordonné la vaccination sur le site. Les farciennois sont venus en confiance dans un endroit nettement plus convivial avec des "têtes connues" de la commune. Infirmiers, médecins, pharmaciens, bénévoles, nous sommes tous du coin et ça rassure".

La moitié des doses injectées de lundi à samedi l’ont été à des farciennois, le reste à des citoyens venus de communes voisines. "C’est une des leçons à retenir de cette expérience, poursuit Thierry Gonze, la distance, les difficultés de mobilité peuvent être des obstacles pour les gens, tout comme d’ailleurs, plus globalement, l’isolement social, et nous sommes parvenus sur place à le briser !"

Le centre qui a fermé ses portes rouvrira le 12 juillet pour permettre d’administrer la 2e dose à ceux qui ont reçu le vaccin Pfizer.