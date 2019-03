Succès de foule pour les finales du Championnat belge des Métiers

Les Startech's Days à Ciney, englobant les finales du Championnat belge des Métiers, qui étaient pour la première fois centralisées en un seul lieu, ont connu un beau succès de foule, selon l'organisation. Plus de 7.000 visiteurs sont venus, lundi et mardi, découvrir les métiers manuels, techniques et technologiques et encourager les compétiteurs des différentes écoles.

Les finales étaient organisées dans 27 métiers, après des présélections tenues au niveau national ou en interne dans les établissements d'enseignement: de la conduite de poids lourds à la boulangerie-patisserie, en passant par l'infographie, la maçonnerie ou encore l'aménagement de parcs et jardins.

L'organisation, WorldSkills Belgium, agence de promotion des métiers manuels, techniques et technologiques, tire dès mardi soir un bilan très positif de l'évènement, qui sert aussi de vitrine à ces métiers, dont de nombreux sont en pénurie de main d'œuvre.

Côté compétition, il faut désormais attendre le 27 mars pour connaître les gagnants dans les différentes catégories, parmi les plus de 200 finalistes. Le podium de chaque métier partira ensuite en stage, un évènement qui contribuera à choisir ceux qui formeront l'équipe belge pour les championnats du monde des métiers, organisés cette année en Russie, à Kazan (22-27/08).