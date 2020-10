Submergé par l'afflux de tests covid, le laboratoire namurois Luc Olivier n'accepte plus de tests pendant une semaine

Le laboratoire Luc Olivier basé à Fernelmont croule littéralement sous les tests covid à analyser. Depuis le début de la pandémie, le laboratoire a fortement augmenté sa capacité à traiter les tests PCR covid. Sa capacité réelle est de 2250 tests traités par jour mais depuis lundi la situation s’emballe complètement.

Comme l’explique le directeur du labo, Sandy De Spiegeleer : "lundi nous avons reçu 3300 test, 3700 mardi, 4600 mercredi… Pour jeudi je ne sais pas identifier le nombre car nous n’avons pas su encoder tous les patients. Et ça ne va plus, on arrive au triple de notre capacité réelle, ça ne va plus au niveau technique et humain. On en arrive à communiquer des résultats 4 ou 5 jours après avoir reçu le prélèvement dans nos mains et ça n’a plus de sens. C’est beaucoup trop tard, le médecin traitant aura les résultats au moment où le patient n’est plus contagieux… C’est beaucoup trop tard pour le risque de contamination."

Aucun test ne sera accepté jusqu’au 22 octobre