Studio Madame : Laurence Bibot s’expose au Musée de la photo de Charleroi

Et certains se font copieusement avoir. Si vous tentez la visite sans prendre un minimum d’information, vous pouvez croire que Laurence Bibot fait juste un sketch d’imitation comme elle en a déjà fait. Sauf que le son vous dérange. Ce n’est pas la voix de l’humoriste mais bien celle d’une femme connue ou non qui est passée à la télévision et qui est exhumée des archives ici pour cette performance. "Je fais du play-back", explique l’humoriste. "Je mime, je fais semblant et j’ai voulu reproduire les tics et les façons de s’exprimer. J’ai aussi fait attention aux vêtements, aux décors, aux coiffures." Une vingtaine de perruques sont d’ailleurs exposées à l’entrée de la salle comme clin d’œil. Ça ramène d’ailleurs une note de réel dans cette exposition virtuelle.

Le résultat est savoureux à regarder. Parce que c’est drôle. Mais aussi parce que le résultat pose un regard sur une époque. Les interviews des années 60 nous paraissent aujourd’hui totalement à côté de la plaque. "C’est une effet qui est apparu en multipliant les capsules. Je me suis rendu compte qu’on ne parlait pas de la même façon aux femmes dans les années 60 et dans les années 2000. Au début, on ne semble parler aux femmes que comme un objet de curiosité. C’est quoi être une femme, comment faites-vous la cuisine, etc. Elles sont renvoyées aussi aux clichés de ménagères."



Certains reconnaîtront Amélie Notomb, sœur Emmanuelle, Juliette Greco mais surtout beaucoup d’anonymes. Des portraits vidéo revisités à voir au musée de la photo de Charleroi jusque début mai.