Strépy-Braquegnies: des fauteuils en peluches en partance pour Beverly Hills

Bip, bip, bip… Un camion fait marche arrière dans l’allée. "Chouette, voilà les ours polaires !", s’exclame Alexis Vanderstraeten. Au volant du clark, l’un des deux fondateurs d’AP Collection décharge de lourdes caisses, remplies de peluches. "Les ours, donc, mais il y a aussi des koalas, et une autre surprise, que nous dévoilerons en janvier !". Les peluches sont produites en Italie. "C’est un produit haut de gamme, fabriqué spécialement pour nous", précise Pauline Montironi, l’autre "patronne".

Françoise attendait les ours polaires avec impatience - © C Legrand Elle nous emmène dans les stocks, où des milliers de peluches attendent d’être fixées sur leur sort. "Et dire que tout a démarré d’une caisse de peluches", raconte Alexis. "J’étais amoureux d’une jolie blonde et j’ai dû faire le Roméo. J’étais aux études à Londres, et pour qu’elle ne m’oublie pas, je lui envoyais des peluches. Et Pauline faisait pareil, quand elle était en Erasmus. Après nos études, nous nous sommes retrouvés avec toutes nos peluches, on s’est dit que c’était un peu dommage de ne rien en faire ! On a trouvé un magnifique fauteuil de Geoffrey Harcourt, très cocoon, style années 60. On a réalisé notre premier fauteuil. Et comme les retours étaient très positifs, on s’est dit 'soyons fous, lançons-nous dans quelque chose d’exclusif".

AP Collection emploie 5 couturières - © C Legrand C’était il y a 5 ans. Le couple fait alors la connaissance de Françoise Champagne, "notre couturière aux doigts de fée!". Avec son expérience de garnisseuse, Françoise améliore le concept, et donne aux fauteuils une tenue professionnelle. "Même si c’était la première fois que je travaillais sur ce type de matière première ! C’est coriace, vous savez ! On utilise l’aiguille courbe, il faut de la force dans les doigts et beaucoup de minutie aussi ! Il ne faut pas seulement que les peluches tiennent, il faut que ce soit confortable et qu’il y ait des jeux de regards, entre la personne assise, et les peluches".

Le point de départ, une coque - © C Legrand Dans l’atelier, elles sont trois à manier les aiguilles et les épingles. "C’est un travail que j’adore. Toute la journée, je caresse des peluches", résume Françoise en riant. "Pour l’instant, ce sont des cygnes. Mais à d’autres moments ce sont des gorilles, des lapins, des phoques… C’est varié !" Un peu plus loin, Carine prépare les coques, pour les commandes à venir. "Ces coques sont réalisées par un fabriquant local, de Strépy-Braquegnies, notre voisin Thierry Lazzerini", poursuit Pauline, "c’est du Made in Belgium".

Dany Boon a craqué pour les flamands roses - © C Legrand Du made in Belgium qui s’exporte bien, manifestement. Sur les caisses prêtes au départ, on trouve des adresses en Australie, aux Etats-Unis, au Qatar…"On retrouve nos fauteuils dans des galeries d’art, des musées, des boutiques de luxe. Des hôtels en installent pour décorer par exemple leur lobby, pour faire le buzz sur les réseaux sociaux avec quelque chose qui sort de l’ordinaire", explique Alexis.

Strepy-Braquegnies: des fauteuils en peluches en partance pour Beverly Hills - © Tous droits réservés "On vient de fêter notre 200e partenaire, à Los Angeles. On est vraiment très heureux d’être présent sur les 5 continents, autant en Chine, qu’au Japon, à Beverly Hills, au Pérou…" Quelques "people" possèdent aussi leur fauteuil en peluche. "Dany Boon a flashé sur deux pièces de notre collection, dont le fauteuil flamant rose. En fait, il a découvert nos pièces dans le décor d’un film qu’il a tourné récemment, la Chtite famille 2. On a aussi découvert que Gwyneth Paltrow avait un de nos fauteuils, Nathalie Portman, sans doute aussi la fille de Johnny Depp…" Le roi du Maroc serait un grand fan du concept, avec une dizaine de fauteuils en peluches à son actif !

Un pied de fauteuil, doré à l'or fin - © C Legrand Côté budget, les créations ne sont pas à la portée de toutes les bourses. On est clairement dans du haut de gamme. "Les prix démarrent à 2800 euros pour un petit pouf", précise Alexis. "Ensuite ça peut monter beaucoup plus haut, pour les fauteuils". Les plus chers atteignent 15.000 euros, en particulier ceux qui partent pour les Emirats, car le pied du fauteuil est doré à l’or fin 18 carats.

l'équipe au complet - © C Legrand