Street art: Bonom est bien l'auteur de "l'homme se vidant de son sang"

Les participants au colloque "L’Art urbain, de la subversion aux subventions", qui se tenait en cette fin de semaine à l'Université Libre de Bruxelles auront pu l'entendre de leurs propres oreilles: le célèbre graffeur parisien Bonom est bien l'auteur de la fresque représentant un homme pendu par les pieds et se vidant de son sang, apparue début 2017, sur la façade de logements sociaux de la rue des Brigittines (à deux pas de la gare de la Chapelle), une fresque inspirée d'une peinture datant du 17ème de l'artiste néerlandais Jan De Baen. Les amateurs avaient déjà cru reconnaître le talent, ainsi que le geste technique et artistique de Bonom, mais Vincent Glowinski (son vrai nom) n'avait vraiment jamais assumé publiquement cette oeuvre. Ce matin, il a pourtant évoqué son travail, à l'occasion du colloque de l'ULB. Une oeuvre d'ailleurs en pleine évolution, puisqu'il l'a désormais recouverte d'une chrysalide qui, elle aussi, est amenée à encore évoluer.

Le phallus, le vagin et l'anus

Aujourd'hui, une série de fresques plutôt "olé-olé" de Bruxelles restent à ce jour officiellement anonymes, même si elles semblent porter le talent de l'artiste Bonom. On pense notamment au phallus géant peint en septembre 2016 sur une façade près de la barrière de Saint-Gilles, au vagin géant apparu en face, un an plus tard, sur une bâche recouvrant un immeuble en travaux, à l'anus du quai à la Houille, ainsi qu'à la décapitation inspirée du Caravage. Interrogé sur le pénis de St-Gilles par la RTBF, l'artiste avait pourtant déclaré en 2017: "ce n'est pas moi bien entendu et je ne désire pas être mêlé à cette histoire"!