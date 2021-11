Stocks de sel : la Wallonie est prête à accueillir le gel et la neige sur nos routes

Fin de semaine et ce week-end, les premiers flocons devraient faire leur apparition sur les routes de certaines provinces de Belgique. C’est notamment le cas en provinces de Luxembourg, Liège et de Namur. Qui dit neige, dit verglas, routes glissantes et embarras de circulation. Les camions d’épandage vont donc faire leur grand retour sur nos routes.

"Pour l’ensemble de la région, 1200 personnes sont mobilisables et 130.000 tonnes de sel sont disponibles"

En Wallonie, les services de déneigement et d’épandage sont assurés par les communes, si les voiries dépendent du pouvoir communal et par le Service public de Wallonie (SPW), si les voiries dépendent de l’autorité régionale (autoroutes et routes nationales). La Wallonie vient justement de dévoiler les principales mesures de son plan hiver 2021-2022. Et les chiffres sont plutôt rassurants : "Pour l’ensemble de la région, 1200 personnes sont mobilisables et 130.000 tonnes de sel sont disponibles" explique Sarah Pierre, porte-parole du Service public de Wallonie – Mobilité et Infrastructures. C’est 30.000 tonnes de plus que l’an dernier. En cas de grosse pénurie, il sera même possible d’en commander.

►►► À lire aussi : La Wallonie dévoile les principales mesures de son plan hiver 2021-2022

Destiné à l’épandage, le sel est réparti entre 42 districts et certains d’entre eux, comme le district de Spy en province namuroise sert de "grenier à sel." C’est-à-dire que ces districts entreposent une grande quantité de sel et le distribuent aux autres districts, qui pourraient en avoir besoin. Par ailleurs, 660 engins d’épandage et de déneigement travailleront sur le réseau routier wallon. Un dispositif qui est opérationnel du 15 octobre au 15 avril.