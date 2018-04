STIB: une prime de 500 euros à chaque employé qui permet de recruter une femme?

A la STIB aujourd'hui, 9 employés sur 10 sont des hommes. La société de transports publics aimerait passer d'une femme sur dix à une femme sur huit parmi son personnel, soit faire en sorte que faire en sorte que la proportion de femmes qui y travaillent, qui n’est que de 10,39% actuellement, atteigne la barre des 12,5%.

Et elle a décidé d'y mettre les moyens, révèle la Capitale dans ses éditions de vendredi: toutes les personnes qui travaillent à la STIB pourraient bientôt recevoir une prime de 500 euros but, soit environ 330 euros net s’ils permettent le recrutement d’une femme. La prime sera délivrée si la personne recrutée donne toujours satisfaction après six mois de travail.

Toujours selon La Capitale, la mesure devrait être annoncée officiellement et entrer en vigueur dans le courant du mois de mai.

Contactée par nos soins, la STIB n'a pas souhaité faire de commentaires.