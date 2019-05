STIB : une nouvelle ligne de bus pour Forest, Uccle et Linkebeek

Depuis ce lundi matin, le réseau STIB compte une toute nouvelle ligne de bus : la ligne 37 qui relie la station Albert à Forest à la Gare de Linkebeek. Elle a été officiellement inaugurée à 9 heures, en présence du Ministre de la Mobilité Pascal Smet et des autorités communales.

En chemin, les bus 37 desserviront les pôles majeurs de la commune d’Uccle, où se situent plusieurs établissements scolaires très fréquentés.

La ligne 37 est l'une des six nouvelles lignes créées dans le cadre du Plan Directeur Bus, qui vise à "refondre totalement le réseau de bus de la STIB au cours des prochains mois et années, explique la STIB. L’objectif est d’offrir plus de places, plus de fréquences et de nouvelles liaisons."

"Le réseau de bus de la STIB n’a pas connu de changements aussi importants depuis plus de 40 ans, explique Brieuc de Meeûs, directeur général de la STIB. D’ici la mise en œuvre complète du Plan, en 2021, nous aurons augmenté de 20% le nombre de kilomètres parcourus par nos bus et de 30% le nombre de places disponibles", se félicite Brieuc de Meeûs.