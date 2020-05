STIB : un deuxième chauffeur de bus du dépôt Delta positif au coronavirus

La distanciation sociale est-elle repectée à la STIB ? - JT 19h30 - 13/05/2020 Respecter la distanciation sociale d'1m50 et avoir un masque restent les priorités dans les endroits publics. Certains chauffeurs des transports en commun bruxellois affirment qu'ils ne sont pas en sécurité. Et cela, parce que des passagers sont trop en nombre, et donc pas de distanciation sociale possible.