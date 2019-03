Stib: tout ce qui change dès ce lundi 11 mars, nouveaux horaires et fréquences améliorées

De nouveaux horaires entrent en vigueur dès le lundi 11 mars sur les lignes de tram et bus, à l’exception des lignes 13, 14, 17, 42, 45, 58, 72, 75, 86, 88, 92, 93 et 98. Les fréquences de nombreuses lignes sont améliorées en début et fin de journée ainsi que le week-end.

Tram 3

En semaine, des départs supplémentaires à la fin de l’heure de pointe du soir.

Le samedi, des départs supplémentaires en début de soirée.

Le dimanche, des départs supplémentaires le matin.

Tram 4

Le dernier départ depuis Gare du Nord direction Stalle (P) se fait à 00h20 (au lieu de 00h05).

En semaine, des départs supplémentaires au début et à la fin de l’heure de pointe du soir.

Le samedi, des départs supplémentaires en début de soirée.

Le dimanche, des départs supplémentaires en fin de matinée.

Tram 39-44

Le samedi, un tram toutes les 15 minutes entre 9h et 12h (au lieu de toutes les 20 minutes).

Tram 55

En semaine, un tram toutes les 5 minutes entre 10h et 15h (au lieu de toutes les 6 minutes).

Tram 81

En semaine, des départs supplémentaires à la fin de l’heure de pointe du soir.

Tram 82

Le samedi, un tram toutes les 15 minutes entre 6h et 9h (au lieu de toutes les 20 minutes), toutes les 12 minutes entre 9h et 11h (au lieu de toutes les 15 minutes) et toutes les 10 minutes entre 11h et 15h (au lieu de toutes les 12 minutes).

Le dimanche, des départs supplémentaires le matin.

Bus 20

Le samedi, des départs supplémentaires en début de soirée.

Bus 29

En semaine, des départs supplémentaires au début de l’heure de pointe du soir entre Madou et Hof ten Berg.

Le samedi, des départs supplémentaires en début de soirée.

Bus 34

En semaine, des départs supplémentaires à la fin de l’heure de pointe du soir.

En semaine et le samedi, un bus toutes les 15 minutes entre 20h et 23h (au lieu de toutes les 20 minutes).

Bus 38

Le samedi, des départs supplémentaires le matin et en début de soirée.

Bus 47

Le samedi, des départs supplémentaires en début de soirée.

Bus 48

Le dimanche, un bus toutes les 15 minutes entre 9h et 12h (au lieu de toutes les 20 minutes).

Bus 49

En semaine, des départs supplémentaires au début de l’heure de pointe du soir.

Le dimanche, un bus toutes les 8,5 minutes entre 14h et 18h (au lieu de toutes les 15 minutes).

Bus 50

Le samedi, des départs supplémentaires le matin.

Bus 54

En semaine, un bus toutes les 12 minutes entre 9h et 12h (au lieu de toutes les 15 minutes).

Bus 59

Le samedi, des départs supplémentaires en début de soirée.

Bus 60

En semaine et le samedi, un bus toutes les 15 minutes entre 20h et 23h (au lieu de toutes les 20 minutes).

Le samedi, des départs supplémentaires en début de soirée.

Bus 61

Le samedi, des départs supplémentaires en début de soirée.

Bus 63

Le samedi, des départs supplémentaires en début de soirée.

Bus 71

En semaine, des départs supplémentaires au début de l’heure de pointe du soir.

En semaine, un bus toutes les 7,5 minutes entre 19h et 21h (au lieu de toutes les 10 minutes).

Le samedi, un bus toutes les 7,5 minutes entre 7h et 11h (au lieu de toutes les 10 minutes).

Le dimanche, des départs supplémentaires le matin.

Le dimanche, un bus toutes les 8 minutes entre 16h et 20h (au lieu de toutes les 10 minutes).

Bus 78

En semaine, un bus toutes les 15 minutes entre 18h et 20h (au lieu de toutes les 20 minutes).

Bus 89

En semaine, un bus toutes les 8 minutes entre 10h et 15h (au lieu de toutes les 10 minutes).

En semaine, des départs supplémentaires au début de l’heure de pointe du soir entre Duchesse de Brabant et Westland Shopping.

Le samedi, un bus toutes les 10 minutes entre 8h et 12h (au lieu de toutes les 12 minutes) et toutes les 8 minutes entre 12h et 18h (au lieu de toutes les 10 minutes).

Bus 95