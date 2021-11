STIB, Tec, De Lijn, SNCB : les tarifs Brupass et Brupass XL vont augmenter à Bruxelles

Augmentation tarifaire en vue à la STIB. Le prix des formules Brupass et Brupass XL sera indexé dès le mois de février prochain et automatiquement les deux années suivantes, en ont décidé récemment le comité de gestion et le conseil d'administration de la société des transports en commun bruxellois. Pour rappel, Brupass, c’est le billet unique STIB, TEC, De Lijn et SNCB permettant au voyageur de circuler en bus, tram, métro et train dans les 19 communes et au-delà dans un périmètre de 11,5 kilomètres s’il opte pour la formule Brupass XL. Brupass et Brupass XL ont été lancés en février 2021 en remplacement des titres MTB et Jump.

Le prix actuel d’un abonnement d’un an à Brupass est de 583 euros et de 775 euros pour le Brupass XL. Le ticket d’un voyage est de 2,40 euros en Brupass classique et de 3 euros en Brupass XL. La proposition émise en comité de gestion de la STIB mardi soir et avalisée dans la foulée prévoit de faire passer l’abonnement annuel XL de 775 à 780 euros en février 2022, à 790 euros en février 2023 et 800 euros en février 2024. L’abonnement mensuel XL, lui, augmente d’année en année pour passer de 74 aujourd’hui à 80 euros en février 2024.