STIB : les stations Horta et Parvis équipées d’un troisième rail pour le métro de la future ligne 3

Le chantier du futur métro de la ligne 3 de la STIB se poursuit. Les engins de chantier sont notamment à pied d’œuvre dans le quartier Stalingrad, du côté de la place Liedts, à Albert... Mais des adaptations ont également été effectuées dans les stations de prémétro Horta et Parvis de Saint-Gilles où celles-ci ont été équipées d’un troisième rail. But : permettre à ces stations d’accueillir les rames de métro lorsque la ligne 3, entre Albert et Gare du Nord, sera mise en service.

Le métro de la ligne 3, c’est l’un des plus importants chantiers bruxellois de ces prochaines années. Il doit relier, on l’a dit, Albert à Gare du Nord et ensuite Evere et Bordet via la place Liedts, la place Colignon, la Cage aux Ours, le square Riga, la rue du Tilleul et la place de la Paix.

"La réalisation de la ligne de métro 3 nécessite des travaux d’envergure : adaptation du tronçon existant, percement d’un tunnel, construction de huit nouvelles stations et d’un dépôt et réalisation d’un ouvrage à la gare du Nord", expliquent la Région, la Stib et Bruxelles-Mobilité.