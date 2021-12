STIB : le réseau sera gratuit et prolongé pour le réveillon de Nouvel An à Bruxelles

Malgré l’annulation du feu d’artifice de Bruxelles et la fermeture d’une grande partie des Plaisirs d’hiver, la STIB proposera un service gratuit et prolongé pour le réveillon de Nouvel An.

"A cette occasion, la STIB répondra présente pour permettre à tout un chacun de se déplacer sans encombre, la nuit du Nouvel An. Les lignes de métro, tram et du réseau de bus Noctis seront renforcées et prolongées, et l’ensemble du réseau sera gratuit de minuit jusqu’à la fin du service", annonce la société bruxelloise des transports en commun.

Concrètement, ce vendredi, le réseau des trams, bus et métros sera renforcé dès 23 h. "Les métros et trams circuleront jusqu’à 2 h du matin et les bus du réseau Noctis jusqu’à 5 h, afin d’offrir un service tout au long de la nuit." Les lignes de bus N04, N05, N06, N08 et N09 circuleront avec une fréquence d’un bus toutes les 15 minutes, les bus N10, N11, N12, N13, N16 et N18 avec une fréquence d’un bus toutes les 20 minutes.

Près de 500 chauffeur(e) s, conductrices et conducteurs, mais aussi dispatcheurs et agents de terrain seront affectés au service du Nouvel An.

Toutes les lignes de bus Noctis seront prolongées et circuleront jusqu’à 5 h du matin.

Infos : www.stib.brussels