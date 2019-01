STIB: le nouveau vice-président propose la gratuité du réseau en soirée et le weekend

La STIB a un nouveau vice-président. Désigné par le gouvernement bruxellois, Lotfi Mostefa (PS), d'Anderlecht, a pris ses fonctions ce lundi à l'occasion d'une réunion du conseil d'administration. A l'heure des débats autour de la gratuité des transports en commun (une proposition cdH, également portée par le PTB), Lotfi Mostefa arrive avec une solution alternative: la gratuité des transports en commun, pour les Bruxellois, en soirée et/ou le weekends.

"En tant que vice-président, mon but est également d'insuffler de nouvelles idées. Et je voudrais que la STIB profite d'abord aux Bruxellois", introduit Lotfi Mostefa. "Nous pourrions donc imaginer une extension de la gratuité en soirée ou le weekend. Nous sommes dans un contexte où la question de l'air et la question de l'environnement sont importantes. Cela pourrait permettre aux Bruxellois d'abandonner leur voiture et de prendre les transports en commun."

Quel financement?

La gratuité totale a un coût: la STIB l'estime à 200 millions d'euros par an. La gratuité réservée aux Bruxellois, le soir et le weekend, coûtera moins cher. Mais cela reste toujours "infinançable" par la STIB elle-même, sur ses recettes propres. Aujourd'hui, la gratuité existe pour des publics cibles ou lors d'événements spéciaux (les enfants de moins de 12 ans, certains seniors de plus de 65 ans, Réveillon, Journée sans voiture...). Mais ce coût est supporté par la Région de Bruxelles-Capitale au travers d'une dotation. En clair: de l'argent public et donc du contribuable.

"La gratuité totale des transports en commun a un coût, c'est clair. La gratuité totale est difficilement faisable à court terme. Cependant, on peut tendre vers la gratuité envers divers publics cibles", ajoute le vice-président qui pense aussi à la gratuité pour les plus de 12 ans, les étudiants jusqu'à 26 ans... Un credo que défendra le PS lors des prochaines élections régionales.

La sécurité du personnel de la STIB

"Je lis beaucoup dans la presse: de nombreux conducteurs subissent encore des agressions", souligne par ailleurs Lotfi Mostefa. "Cela me choque. Il y a encore des efforts à faire en matière de sécurisation du personnel. Il faut davantage sensibiliser sur ces questions là." Aujourd'hui, les véhicules sont équipées de caméras afin de mener à bien les enquêtes judiciaires après agression. "Cela, c'est la technique. Mais cela passe aussi par la communication, des campagnes de sensibilisation. Il faut également donner davantage de moyens au personnel de sécurité" qui circule sur le réseau. Lesquels? Le vice-président se donne le temps d'analyser le dossier. "Ils sont en tout cas démunis par rapport à ce genre d'actes."

Halte harcèlement sur les femmes

En décembre dernier, une usagère du métro de la STIB postait sur les réseaux sociaux la vidéo d'un homme. Selon le témoignage de la jeune femme, elle avait subi des attouchements sexuels de la part de l'individu. Pour Lotfi Mostefa, le nouveau vice-président de la STIB, il faut instaurer la tolérance zéro face à de tels actes. "J'ai pu voir cette vidéo sur les réseaux sociaux et elle m'a choqué. Il faut être intraitable par rapport à ces actes. Malheureusement, encore aujourd'hui, de nombreuses femmes sont victimes d'actes de harcèlement dans les transports en commun, en soirée voire en pleine journée. Face à ce genre d'actes, il faut instaurer la tolérance zéro. Il faut des campagnes chocs du type #balancetonporc. Il faut être sans pitié par rapport aux hommes qui harcèlent les femmes."

Le revirement d'Ecolo m'interpelle

"Le PS est pour l'extension du métro", rappelle encore Lotfi Mostefa, interrogé sur le récent débat animé par Ecolo autour de la remise en question des projets de nouvelles lignes vers Schaerbeek et Evere depuis le centre de Bruxelles. "Ce que je trouve bizarre, c'est qu'Ecolo était dans le précédent gouvernement, en 2013, lorsque ce point a été adopté. Ecolo était pour l'avancement des projets. Aujourd'hui, il y a un revirement ou une sorte de "ni pour, ni contre". A quatre mois des élections, s'agit-il de musculation électorale? On peut se poser la question. En tout cas, le positionnement d'Ecolo m'interpelle. Pour nous socialistes, l'enjeu de la mobilité est essentiel. Au travers de la mobilité, il y a un enjeu au niveau social, d'accessibilité pour les personnes à ce service public."

A la vice-présidence de la STIB, Lotfi Mostefa, 34 ans, succède à Yonnec Polet (PS), devenu échevin à Berchem-Sainte-Agathe. Lotfi Mostefa est chef de groupe PS-SP.a-cdH au conseil communal d'Anderlecht et chef de cabinet du président du CPAS de Saint-Josse-ten-Noode.