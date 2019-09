STIB: la gratuité pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans annoncée pour juillet 2020

La gratuité sur le réseau de la STIB pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans, validée par l’accord du nouveau gouvernement bruxellois, devrait être effective en juillet 2020. C’est en tout cas ce qu’a indiqué lundi Brieuc de Meeûs, le patron de la société des transports publics, lors d’une réunion du comité de gestion de la STIB.

Interrogé par le vice-président PS Lotfi Mostefa, Brieuc de Meeûs a avancé la période du mois de juillet de l’année prochaine. "Il faut un délai de six mois entre l’implémentation de la décision et la mise à jour des softwares", relaie Lotfi Mostefa. La période coïncide, à quelques semaines près, avec la rentrée scolaire du secondaire et dans le supérieur. Les étudiants pourront donc jouir du libre parcours avant la rentrée de septembre.

Reste un paramètre et non des moindres: un accord budgétaire au niveau du gouvernement budgétaire afin de financer la mesure. "La STIB a formulé cette proposition de juillet 2020 dans un document de travail", confirme le cabinet de la nouvelle ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen). "Il faut désormais voir quelles sont les implications budgétaires de cette mesure. Le budget 2020 est actuellement en discussion." La mesure devrait coûter près de 12 millions par an. Ce qui représente des "cacahuètes" comme l’avait qualifié le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort dans une interview à L’Echo, l’été dernier.