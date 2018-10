STIB gratuite, interdiction de circuler...: un nouveau plan d'urgence en cas de pics de pollution à Bruxelles

Un nouveau plan d'urgence en cas de pics de pollution est entré en vigueur ce lundi 1er octobre en Région bruxelloise. Les pics de pollution -qui ont généralement lieu en hiver ou au printemps- se produisent lorsque la concentration dans l’atmosphère de particules fines et/ou de dioxyde d’azote atteignent certains seuils. Le plan d'urgence face à ces pics existait depuis 2009. Il a été révisé pour entrer en vigueur cet automne, voici les nouveautés principales:

Gratuité des transports publics

Lorsque le seuil 0 est prolongé (seuil d'information et d'intervention) ou que les seuils 1 et 2 sont atteints, les métros, trams et bus bruxellois de la STIB sont entièrement gratuits. Par ailleurs, le ticket journalier Villo! est également gratuit.

Interdiction de circulation en cas de seuil 2

En cas de seuil 2, plus aucun véhicule ne pourra circuler en région bruxelloise, "sauf s’il est occupé par au moins trois personnes ou s’il appartient à une personne à mobilité réduite", écrit Bruxelles Environnement dans un communiqué.

Suppression des dérogations en cas de seuil 2

Il n’y a plus de dérogation papier à demander auprès de votre commune. Le contrôle sera effectué par la police sur base d'une liste reprise sur le site www.qualitedelair.brussels.

Interdiction de se chauffer au bois

Il sera désormais interdit de se chauffer au bois lors d'un pics de pollution. Notons également que les particules fines PM2.5 ont été ajoutées aux deux polluants déjà mesurés (PM10 et NO2) et que le plan d’urgence peut être activé durant toute l’année. Il n’est donc plus limité à la période hivernale.