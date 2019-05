STIB: des délégués syndicaux appellent à voter PTB, plainte est déposée

La CSC, le syndicat chrétien, qui appelle à voter PTB, ce n’est pas courant. C’est en tout cas la teneur d’une note adressée par plusieurs délégués syndicaux de la STIB à leurs affiliés. Une note qui a circulé sur des groupes Facebook propres à des membres du personnel. Si dans la liste des signataires de cet appel, on retrouve des membres de la CGSP (syndicat socialiste) et de la CGSLB (syndicat libéral), la toute grande majorité provient du syndicat chrétien.

Historiquement, le syndicat chrétien est lié au mouvement chrétien et donc au cdH, l’ex-Parti social-chrétien. Ce retournement crée donc la surprise. Mais que dit l’appel ? « A la STIB, nous sommes fortement impactés par les décisions politiques. Les syndicats, seuls, ne peuvent défendre les intérêts des travailleurs. Nous avons besoin d’un relais politique. C’est le gouvernement régional qui impose des économies à la STIB, lesquelles nous empêchent d’obtenir de meilleures conditions de travail. C’est le gouvernement fédéral qui attaque nos prépensions, bloque les salaires… C’est l’Europe qui encourage la libéralisation, les privatisations… », avance le texte. Conséquence pour ces délégués STIB qui proviennent tant des réseaux tram, métro et bus ? « Après avoir comparé les programmes des différents partis, nous avons décidé de voter PTB le 26 mai prochain. »

Le seul parti qui veut aller chercher l’argent là où il est

Les auteurs justifient leur choix : « C’est le seul Parti politique en Belgique qui veut aller chercher l’argent là où il est, en taxant les grandes multinationales, les milliardaires et millionnaires, les transactions financières et les plus-values boursières. […] Le PTB/PVDA est aussi le seul et dernier Parti Belge qui ne s’est pas divisé sur base linguistique, pour l’unité de la Belgique. Enfin, les candidats PTB/PVDA, dont Raoul Hedebouw ou notre ex-collègue chauffeur de bus Youssef Handichi ne sont pas élus par appât du gain, pour gagner 5000 ou 6000 euro net par moi comme les élus des autres partis, puisqu’ils reversent tout ce qui dépasse les 2000 euro net, pour continuer à vivre avec un salaire moyen d’ouvrier. »

Ce mercredi, ce texte a atterri sur le bureau du permanent syndical CSC de la STIB, Robert Timmermans. Dans une note interne, il a décidé de rappeler sévèrement ses troupes à l’ordre. Les publications appelant à voter PTB ont été supprimées, notamment sur les réseaux sociaux. La CSC ne cautionne aucun tract de nature politique et va déposer plainte pour utilisation du logo du syndicat à des fins non syndicales. Courrier aux instances nationales est prévu. Nous ignorons encore quelle attitude les branches CGSLB et la CGSP à la STIB ont adopté.

Note au personnel

Selon nos informations, la STIB prépare de toute manière un avis à l'ensemble de ses 8000 collaborateurs rappelant la neutralité du service public, dans le respect des convictions de chacun. « Nous avons un code éthique et déontologique », explique Françoise Ledune, porte-parole de la STIB insistant sur le fait que la STIB ne doit pas être associée à la politique. Des dérives ont pourtant déjà été constatées ces derniers jours: distribution de tracts sur le lieu de travail, tractage par du personnel en dehors des installations de la STIB mais en uniforme de l’entreprise, des visites de candidats aux élections dans des dépôts…