Stéphane Roberti, le futur bourgmestre de Forest : " vu l'urgence environnementale, je n'ai pas pu refuser "

Stéphane Roberti (Ecolo) deviendra bourgmestre de Forest le 9 décembre prochain. Et même si Ecolo est le premier parti de la commune, le poste de maïeur a failli lui filer entre les doigts. Aux termes d’une nuit de négociations à rebondissements, Ecolo a finalement signé un pacte de majorité avec le MR et Défi. Mais voilà cette alliance a fait grincer des dents aux seins des militants Ecolo forestois.

Cette alliance avec le MR, elle passe plutôt mal auprès d’une partie des sympathisants Ecolo. Vous comprenez la déception de certains ?

Je peux comprendre que certains soient étonnés. Hélas, il n’y a pas tellement d’alternatives. Moi je me rappelle de la soirée des élections. A un moment, je suis dans la salle du collège avec tous les élus Ecolo. On a signé avec le PS la présentation de ma candidature comme bourgmestre. On attend de signer les postes d’échevins. C’est là que Marc-Jean Ghyssels (PS) déchire le papier et part négocier avec le MR. Et en toute fin de soirée, après avoir entendu dans la presse qu’il y avait une coalition PS, MR, Défi, le MR nous contacte. Et nous propose de faire une majorité avec eux. A ce moment-là, je me dis que je ne peux pas refuser. Il y a une urgence environnementale. Le dérèglement climatique sur lequel il faut pouvoir agir et donc j’accepte.

Il semble qu’il y ait tout de même des incompatibilités en termes de programme entre Ecolo et le MR. Vous êtes pour une zone 30 généralisée, le MR est contre. Vous êtes ouverts à l’installation d’une IPPJ, pas le MR etc. Comment allez-vous faire ?

Je pense que le principal c’est qu’on va travailler en toute loyauté. Sur les questions de mobilité, je pense que l’on va poursuivre les avancées que l’on a entamées. Tout en étant à l’écoute des revendications du MR. Et c’est la même chose pour toutes autres problématiques. Moi ce qui m’importe, c’est qu’en termes de justice sociale on puisse continuer à travailler. En termes d’élargissement de la démocratie. Et en fin en termes d’influence sur l’environnement.

Est-ce que la politique menée par le MR au niveau fédéral et contre laquelle Ecolo se bat, notamment en ce qui concerne les questions migratoires. Est-ce que cela ne risque pas de créer des tensions au niveau local ?

A Forest, on est une commune hospitalière. Et elle le restera. On a une population d’origines très diverses. Toutes les cultures sont représentées. Tout le monde sera toujours le bienvenu à Forest. Ça, cela ne changera pas.

Vous avez une très courte majorité (19 sièges sur 37). Cela signifie que si un élu retourne sa veste, vous perdez cette majorité. Ça ne vous inquiète pas ?

C’est effectivement un risque. Mais moi j’ai confiance en mes partenaires. Et au sein de mon groupe, j’ai totalement confiance en mes élus pour faire en sorte que cette majorité fonctionne au mieux.