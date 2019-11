Stent-Care : un réseau social créé par des patients pour des patients

Stent-Care est un nouveau réseau social hypersécurisé, destiné aux personnes souffrant de maladies chroniques et/ou de handicap. A la base de cette initiative, une start-up de Mons-Borinage, une société à finalité sociale créée par Lucio Scanu et Frédéric Koralewski. Depuis trois ans, ils travaillent sur ce réseau spécifiquement destiné aux patients. Mais qu’est-ce qu’une maladie chronique ? " La maladie chronique se définit par la récurrence d’un traitement et par sa longueur. Certaines maladies autrefois mortelles sont devenues des maladies chroniques, le SIDA par exemple… " explique Lucio Scanu, fondateur de Stent-Care.

Mis au point en collaboration avec des spin-off belges spécialisés dans l’informatique et la sécurité, le réseau met en contact les membres inscrits, en fonction des pathologies qui les concernent mais aussi en fonction de leur région, leur âge, leurs centres d’intérêt. On s’inscrit comme patient ou ancien patient, comme soignant, comme cadre d’une association de patients ou comme aidant proche d’une personne malade ou handicapée.

Le respect de l’anonymat, clé de voûte de Stent-care

Pour s’inscrire sur Stent-care, on livre sa véritable identité mais elle restera cachée par le système. Sur le réseau, les membres se présentent sous un pseudonyme. L’anonymat protège le secret médical mais il libère aussi la parole. "On peut y aller franco, poser toutes les questions les plus pointues, les plus personnelles, les plus intimes…".

Stent-Care a répertorié jusqu’à présent près de 800 pathologies, des maladies chroniques les plus courantes jusqu’aux maladies les plus rares. Le réseau - uniquement proposé aux francophones - est gratuit. Il n’est pour l’instant accessible que sur ordinateur mais il sera disponible via une application pour smartphone dès le mois de mars.