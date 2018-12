Stavelot, Malmedy, Waimes… Cela fait 26 ans qu'une asbl propose de raccompagner les fêtards à la maison

Qui dit réveillon ou festivités, dit – parfois - retour difficile... Pour réveillonner, boire quelques bulles et rentrer en toute sécurité, mieux vaut éviter de prendre sa voiture. Mais en région rurale, il n'est pas toujours évident de trouver des transports en commun, voire même des taxis. Sauf ceux de l'asbl "Les risques du samedi soir".

Depuis 26 ans, l'asbl garantit le retour à domicile des fêtards dans la région de Stavelot, Malmedy, Waimes et Trois-Ponts. Avec des bus et des taxis. Mais, sachez-le, il faut réserver !

"Nous sommes six bénévoles en tout, et il y a deux chauffeurs de bus et six chauffeurs de taxi qui nous accompagnent", explique Simon Dethier, le président de l'asbl.

Précurseur dans le domaine, le service proposé par l'asbl se généralise de plus en plus. Les initiatives ne manquent pas. De là à dire que ces bonnes habitudes sont passées dans les mœurs ?

"C'est vrai que dans notre région, cela se fait de plus en plus. On est d'ailleurs fier de participer ainsi à une meilleure sécurité routière. Cela dit, il reste malgré tout un gros travail de sensibilisation à réaliser, pour convaincre les gens de faire appel à ce type de service plutôt que de reprendre la route en étant éméché. Pour faire en sorte que la fête le reste, pour tout le monde !"