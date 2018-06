Stavelot: les deux partis composants l'actuelle majorité vont faire liste commune

A savoir la Liste du Bourgmestre MR et Ensemble. Toutes deux ont décidé de "s’unir" pour les prochaines élections communales. Des élections où il semble désormais certain qu'elles verront s'affronter deux listes principales.

En soi, la "fusion" d’Ensemble avec La Liste du Bourgmestre MR, ce n'est pas vraiment une surprise. C'était dans l'air depuis plusieurs mois. "Nous entendons poursuivre la route que nous avons entamée il y a six ans. Il me semble que nous avons déjà réalisé des choses fondamentales pour Stavelot et ses habitants, commente Thierry de Bournonville, bourgmestre de Stavelot et tête de liste. Ensuite, il nous reste pas mal de projets qui ne demandent qu’à mûrir et à être menés à bien (…) Deux places "en ordre utile" ont été réservées pour des membres d’Ensemble."

Trois listes devraient être en présence lors des prochaines élections à Stavelot. Une liste d'une seule personne représentant le parti populaire ; et deux listes principales : une liste citoyenne et celle du bourgmestre. L'ancien député Écolo Yves Reinkin, d'Ensemble, y figurera en troisième position. "C’est bien là la volonté de créer ensemble un groupe politique d’intérêts communaux. Ce sera aussi l’occasion d’être plus fort face à une autre liste, avec des personnalités et des compétences (…) Au niveau de la Liste du Bourgmestre, on a vraiment envie de continuer à travailler dans cette harmonie."

Quant au président du CPAS, Jean-Paul Bleus, membre d'Ensemble, il ne se représentera pas.