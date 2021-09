Stations-services Texaco : le syndicat chrétien ACV Puls annonce une "grève nationale" ce lundi 4 octobre

La grogne se poursuit chez Texaco. Des stations-service postées le long d'une autoroute seront en grève le lundi 4 octobre prochain, annonce le syndicat chrétien ACV Puls. Il s'agit des pompes de Saint-Ghislain nord et sud (Hainaut), de Kruibeke nord et sud (Flandre orientale) ainsi que d'Heverlee nord et sud (Louvain), dans les deux sens de circulation.

Le personnel se plaint d'une énorme charge de travail, des salaires insuffisants et du manque de respect des règles sanitaires contre le coronavirus.