Stationnement gratuit pour voitures et vélos les week-ends à l'occasion des Plaisirs d'Hiver

S'ils ont finalement lieu (le Codeco est en cours au moment de rédiger cet article), les Plaisirs d'Hiver de la Ville de Bruxelles attireront dans le centre de la capitale des centaines de milliers de visiteurs. Un certain nombre d'entre eux se déplaceront en voiture, ce que les autorités de la Ville déconseillent. Les tarifs du stationnement payant ont d'ailleurs été considérablement revus à la hausse pendant la durée de l'événement.

Du 26 novembre au 2 janvier 2022, les parkings Ceria et Crainhem seront en libre accès tous les week-ends. "Hors abonnement, le tarif pour une journée de stationnement en semaine dans ces parkings s'élève à 3 euros", précise l'agence. Ces deux parkings permettent de rallier le centre-ville en métro en quelques minutes, souligne parking.brussels.

Bien sûr, les cyclistes ne paient pas pour laisser leur vélo dans l'espace public. Mais les risques de se le faire voler sont extrêmement élevés à Bruxelles. Cycloparking (le département de parking.brussels chargé de développer le stationnement cycliste à Bruxelles) a donc prévu deux parkings pour vélos surveillés par des gardiens. Ils comptent 50 places chacun et se situent au sud et au nord du parcours des Plaisirs d'Hiver, rue du Marché au Porc d'une part et boulevard de l'Impératrice, au bas du Mont des Arts, de l'autre.