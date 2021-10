Stationnement et horodateurs : quand les tarifs à Bruxelles sont trois fois moins élevés qu’à Amsterdam

Stationner sa voiture en voirie, ça coûte. Dans les communes bruxelloises, il faut alimenter l’horodateur et pour beaucoup d’automobilistes, le tarif est jugé élevé, voire fort élevé. Pourtant, les prix pratiqués à Bruxelles seraient parmi les plus bas en Europe, avec des écarts qui vont du simple ou triple voire plus.

C’est ce que dit une étude commandée par parking.brussels, l’agence régionale de stationnement auprès du consultant Rebel.

L’étude a comparé les tarifs à Bruxelles et dans plusieurs autres villes équivalentes en Europe comme Amsterdam, Copenhague, Stockholm ou encore Paris. Montréal au Canada a également été inclus dans ce "benchmark" (comme on dit dans le jargon) qui montre que les tarifs bruxellois restent bon marché.

2 euros à Bruxelles contre 7,5 euros à Amsterdam

Prenons une zone où la rotation du stationnement est intense. A Bruxelles, le prix à l’heure sera de maximum 2 euros. A Barcelone, ça monte à 3 euros. A Paris : 4 euros. A Copenhague : 5 euros. Les prix les plus élevés sont pratiqués chez nos voisins amstellodamois avec 7,5 euros de l’heure. C’est le triple voire plus que dans notre capitale.

Dans une zone où il y a peu de rotations, les tarifs sont globalement beaucoup moins élevés. Mais c’est toujours à Amsterdam qu’ils sont les plus dissuasifs avec 2,5 euros de l’heure contre 1,5 euro à Stockholm, 1 euro à Bruxelles et même 70 cents à Anvers.

Zoom maintenant sur les tarifs pour le stationnement dans un parking public, dans le centre-ville. Une fois encore, les disparités sont flagrantes et Bruxelles reste parmi les villes les plus abordables : 2,60 euros de l’heure contre 4,60 euros à Paris, 6,30 euros à Amsterdam et 8 euros à Stockholm ! Les villes les moins onéreuses sont Genève (2,50 euros), Berlin (2,40 euros) et Lyon (2,20 euros).

Carte riverain : 15 euros à Bruxelles, 840 euros à Stockholm

Ces données, présentées il y a quelques par parking.brussels à des bourgmestres et échevins de la mobilité. But : comme le laissait entendre l’Echo ce week-end : faire prendre conscience aux décideurs locaux que les tarifs peuvent encore augmenter à Bruxelles tant au niveau des horodateurs que du prix des cartes de riverains. Les premières cartes de dérogation sont "quasiment gratuites à Bruxelles" (15 euros en moyenne) rappelle l’étude Rebel. A Amsterdam, le prix de la carte s’élève à 297 euros par an, 491 euros à Paris et même 840 euros à Stockholm.