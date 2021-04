Joseph Willaert, l'auteur de la fresque monumentale de la station Clémenceau, mort en 2025: ce n'est pas une erreur

"Promenade Joseph Willaert, peintre flamand, 1936-2025." Oui, c’est bien la date de mort indiquée sur deux plaques accrochées dans la station de métro Clemenceau de la Stib à Anderlecht. Joseph Willaert est l’auteur de "Promenade", la fresque monumentale et colorée aux 38 panneaux, installés dans cette section du réseau des transports en commun souterrains bruxellois, où passent les lignes 2 et 6.

Faire mourir les gens dans le futur, un exploit de votre gestion

Mais il n’est pas décédé en 2025 – personne sur cette terre d’ailleurs n’est déjà décédé en 2025 – mais en 2014. Sacrée boulette ? Certains le pensent et parlent même d’incompétence. Comme ce tweet, publié ce lundi, opposant la politique du gouvernement régional et de la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van de Brandt (Groen) en matière de changement de noms dans l’espace public et l’incompétence des services publics. "Faire mourir les gens dans le futur est sans doute un exploit de votre gestion", écrit ce twitto, remonté.