Standard de Liège : et si le nouveau coach se nommait…. Mbaye Leye ?

Michel Preud’homme a, enfin, parlé. Mais on n’a pas appris grand-chose de neuf, hormis le fait qu’il a investi dans la société immobilière. Pour connaître sa décision sur son avenir, il faudra attendre lundi et la deuxième partie de son entretien à Standard TV. Mais elle ne fait virtuellement plus de doute. L’intéressé va quitter son poste de coach et endosser le costume de conseiller sportif du Standard en prenant un peu de recul. Au fil des semaines dans cette véritable " saga ", c’est devenu quasiment un secret de polichinelle…

Pour lui succéder, une ribambelle de noms a circulé, de Panucci à Wilmots (qui a été proposé avec insistance par une personne ... qui n’était pas son agent !) en passant par Berg, Mazzu (qui a rencontré les dirigeants liégeois), Priske ou autre Ivic. Mais le Standard a, peut-être, cherché ailleurs ce qu’il avait sous la main en la personne de Mbaye Leye. Le Sénégalais est le T2 de Preud’homme depuis un an. Le 1er mars dernier, il avait coaché l’équipe première à Charleroi lorsque Michel Preud’homme, suspendu, avait assisté au choc wallon depuis la tribune. Certes, il ne possède pas (encore) le diplôme requis de licence UEFA Pro pour occuper le poste de T1. Mais comme il l’est en dernière année du " cursus " et qu’Eric Deflandre, autre membre du staff sur le banc, possède, lui, le diplôme adéquat, Leye pourrait très bien occuper le poste de T1. Ainsi que le prévoit l’article du règlement P332 de l’Union Belge et l’article P409 de la Commission des Licences. Pas de risques d’amendes en vue, donc, ni sur la scène nationale ni sur la scène internationale.

►►► Retrouvez toutes les infos sportives sur la page RTBF- Sport

Un an plus tôt que prévu ?

Leye est jeune (37 ans), intelligent et raisonnablement ambitieux, Il a déjà un contrat à durée indéterminée au club et porte une admiration sans borne à son mentor, Michel Preud’homme qui fut son coach à la Gantoise. Bref, le profil idéal. Surtout si Preud’homme veut continuer à donner des conseils dans l’ombre tout en évacuant les aspects du métier qui le pèsent : conférences de presse en semaine, interviews d’avant match et d’après match, etc. Déjà consultant depuis quelques années sur une chaîne privée en TV, Mbaye Leye est par ailleurs un très bon communiquant. Ce n’est pas négligeable au seuil d’une saison sans doute de transition pour le matricule 16. Dans le scénario initialement prévu, il aurait dû remplacer MPH dans un an. Soit après deux saisons de formation. Mais la situation financière est difficile et elle contraint sans doute les dirigeants liégeois au pragmatisme. Ils pourraient donc lancer l’ancien attaquant de Gand, Zulte-Waregem, Lokeren, Eupen, Mouscron... et du Standard dans le bain un an plus tôt que prévu. C’est en tout cas la tendance qui semble se dessiner actuellement... dans cet interminable feuilleton !