Stages d'été : les activités en pleine nature ont rencontré un franc succès

Reconnaître les empreintes des animaux, construire une cabane dans les bois, goûter le miel auprès des apiculteurs : voilà quelques activités qui étaient proposées lors du stage d’éveil à la nature proposé par l’ASBL "Charleroi Nature" à Marcinelle. Un type de stage qui rencontre de plus en plus de succès.

Comprendre la nature pour mieux la préserver

Ici, on utilise les jeux pour faciliter l’apprentissage des enfants. " Ça rend l’activité plus ludique, et ils retiennent mieux les informations que si on leur expliquait tout simplement, sans support ", explique Eva Costalonga, animatrice. Et ça fonctionne : rapidement, la trentaine d’enfants présents pour l’activité reconnaissent bien rapidement l’empreinte du hérisson, du canard, ou du chevreuil. "C’est intéressant parce que quand ils iront se promener, ils pourront être plus attentifs aux traces laissées par les animaux, et ils pourront les reconnaître", poursuit l’animatrice.

Connaître la nature, c’est aussi s’assurer de sa préservation. "Plus ils la connaîtront, plus ils la respecteront", dit-on ici. Et certains enfants ne sont pas insensibles à ce discours. "La nature est en danger parce qu’on la pollue. Ici, dès qu’on voit un déchet, on le prend et on le jette", explique Ysaline, 9 ans.