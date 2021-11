Stade régional de hockey à Wavre : permis accordé mais toujours pas de subside

Les porteurs du projet (la ville de Wavre, l’Association royale belge de hockey et le Lara club) rêvaient d’inaugurer ce stade en 2022. Mais ils devront encore faire preuve de patience. Le permis d’urbanisme vient, certes, de leur être accordé. "Nous attendons maintenant le feu vert définitif du ministre pour pouvoir lancer et l’appel d’offres de marchés publics et commencer le projet", réagit Serge Pilet, le président de l’ARBH. Un feu vert associé à un subside de 3,5 millions d’euros, soit la moitié du budget total.