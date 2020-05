Stade régional de hockey à Wavre: la Fédération belge a validé le projet

Une nouvelle étape a été franchie dans le dossier du stade régional de hockey qui doit voir le jour à Wavre, à la place de ce qui était le terrain de football du RJ Wavre. La Fédération belge et son conseil d’administration ont en effet validé le projet cette semaine.

Le club du Lara, déjà présent sur le site à Wavre, sera partie prenante, malgré quelques réticences en interne. Elle louera des plages horaires pour utiliser le terrain et utilisera le club house. Sur la forme, beaucoup de détails doivent encore être réglés, car cet accord est surtout de principe. A priori, le début des travaux est prévu pour 2022.

Pourquoi le Lara entre-t-il dans la danse ? Quel est son intérêt ? Réponse avec Philippe Van Erkel : "Cela correspond au fait que nous allons supporter le projet avec la RCA – la Régie communale autonome de Wavre – et la Fédération belge de hockey. L’outil existe, il eût été dommage de ne pas l’utiliser. Bien entendu, l’intérêt pour le club est de pouvoir disposer d’une infrastructure complémentaire (…) Notre projet, en tant que club, est de faire de la compétition au niveau des jeunes – tout en laissant de la place aux loisirs – et de monter le plus loin possible en équipe senior. Ce troisième terrain répond clairement à nos besoins."