Stade national: la Ville de Bruxelles va rompre son bail emphytéotique avec Ghelamco

Lundi prochain, le conseil communal de la Ville de Bruxelles sera amené à se prononcer sur le point suivant: "Mandater le Collège des Bourgmestre et Echevins à prendre toute mesure nécessaire pour ne plus poursuivre le projet Eurostadium". En clair, la Ville de Bruxelles abandonne le projet de construction de stade national sur le parking C du Heysel. Les élus devraient voter massivement en faveur de la proposition.

Alain Courtois: "La Ville de Bruxelles était demandeuse de rien"

Comment le Collège de la Ville de Bruxelles compte s'y prendre pour ne plus poursuivre le projet? Il va d'abord rompre le bail emphytéotique conclu avec le promoteur Ghelamco, désigné pour la construction de l'enceinte de 60.000 places. Ensuite, la Ville de Bruxelles attendra la position de la Région bruxelloise.

"Il faut rappeler que la Ville de Bruxelles a toujours été demandeuse de rien", insiste Alain Courtois (MR), échevin des Sports de la Ville de Bruxelles à la RTBF. "Au départ, c'est une décision de la Région bruxelloise, remontant à 2013, qui propose le site du parking C, avec l'appui de l'Union belge de football. Loyalement, la Ville a honoré la demande de la Région avant de conclure un bail avec Ghelamco", désigné au terme d'un appel d'offres. La Ville de Bruxelles a donc écrit aux ministre-président Vervoort (PS) et ministre des Sports Vanhengel (Open VLD) pour connaître leurs intentions futures. "On continue avec le parking C ou on tire la prise?", questionne Alain Courtois. Si la Ville récupère le parking C, c'est du foncier supplémentaire disponible pour son projet NEO de redéploiement du Heysel.