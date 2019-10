Dans la culture du chicon, il faut différencier le légume en hydroculture (avec de l’eau) à celui qui pousse dans la terre. Le travail de la terre demande beaucoup d’investissements de temps, de mains d’œuvre et de courage. Les légumes sont d’abord semés sur les champs vers le mois de mai. Il faut ensuite retirer les racines, couper le feuillage et replanter sous couche, dans la terre, couvrir de paille et d’une bâche noire. Le chicon doit en effet rester à l’abri de la lumière pour pousser.

L’hydroculture pour survivre

St-Symphorien est-elle encore la capitale du chicon ? - © M. Scholze St-Symphorien est-elle encore la capitale du chicon ? - © M. Scholze St-Symphorien est-elle encore la capitale du chicon ? - © M. Scholze

Contrairement aux difficultés engendrées par la terre, l’hydroculture facilite le travail des "chiconniers". Vincent Hautenauve en fait l’expérience. Ce maraîcher du Roeulx cultive le chicon avec son frère. En 1990, avec leur père, les deux frères décident de passer à l’hydroculture pour des mesures de rentabilité et de facilité. "Ça nous permet de cultiver toute l’année le chicon et d’avoir un meilleur contrôle durant le forçage (ndlr. période où le chicon se forme)", assure l’agriculteur de Ville-Sur-Haine. "Mais on peut clairement dire que le chicon a moins de succès… Surtout auprès des jeunes. Nous en vendions plus avant et en plus grande quantité." Grâce à cette méthode de culture, l’agriculteur peut pérenniser son entreprise. Toutefois, Il ne le recommande pas à la jeune génération. "Je le déconseille aux jeunes. C’est trop compliqué et usant."