St-Josse: Ecolo maintient Kenan Aydogan sur sa liste

La section locale Ecolo de Saint-Josse a décidé de ne pas écarter le candidat Kenan Aydogan, de la liste Ecolo Groen pour les élections communales du 14 octobre. Ce militant Groen (ex-sp.a) d'origine turque a été photographié avec des amis, la nuit du nouvel an, alors qu'il est en train de faire le salut des "loups gris" (le surnom des sympathisants du parti nationaliste turque MHP, situé à l'extrême droite sur l'échiquier politique).

L'homme s'est défendu d'avoir de la sympathie pour ce parti qu'il qualifie de "fasciste". Et prétend avoir fait ce geste "de la main gauche " à la place de la main droite dans le but de moquer, railler les sympathisants du MHP.

Après avoir analysé la situation, la section locale Ecolo est convaincue de la sincérité du candidat. Et a pris la décision, lors d'un vote à bulletins secrets (10 voix pour, 1 abstention) de maintenir Kenan Aydogan sur la liste.

"Aucune sympathie pour l'idéologie des loups gris"

Dans un communiqué, voilà ce qu'en dit Zoé Genot, tête de liste: " Nous sommes convaincus que Kenan n’a aucune sympathie pour l’idéologie des loups gris. Il raille d’ailleurs régulièrement ses amis du quartier séduits par cette idéologie. Kenan fait un super boulot bénévole d’aide aux jeunes, à la recherche d emploi, sans discrimination aucune et dans un but d’entraide et de fraternité. Le débat que nous avons tenu à la suite de cette photo est le suivant : faut-il exclure une personne sur la seule base de cette photo, qui est en soi effectivement ultra choquante, si nous sommes convaincus que cette personne rejette absolument l’idéologie représentée par ce geste ? Est-il acceptable de considérer que certaines photos publiées sur les réseaux sociaux, prises dans un contexte particulier, sont condamnables mais ne peuvent en elles-mêmes définir un individu et de considérer, au contraire, que ses actes et convictions intimes doivent primer?"

Une photo de guindaille

Ecolo insiste sur le contexte de la photo "prise à 2h du matin le jour du réveillon du nouvel an et envoyée à une équipe de foot adverse. Les personnes rassemblées y font des signes du poing gauche, doigts d’honneur... et loups gris".

Aujourd'hui, Ecolo réitère au candidat sa confiance. Kenan Aydogan figurera, comme prévu, en 10ème place de la liste Ecolo-Groen, le 14 octobre prochain.