Square Léopold à Namur: l'atelier urbain va-t-il accoucher d'une souris ?

La Ville de Namur présente ce lundi soir les résultats de l'atelier urbain. L'atelier urbain, c'est un groupe réunissant des citoyens, des représentants de la Ville, des experts et le promoteur Besix. Ils ont planché pendant plusieurs mois sur le projet de centre commercial, en principe pour faire jaillir de nouvelles idées.

Faut-il s'attendre à de grandes surprises ?

La Ville avait en tout cas laissé entendre que l'atelier urbain repartait d'une page blanche. Et que toutes les idées, même les plus décoiffantes, seraient étudiées. Mais très vite, les participants se sont rendu compte que le scénario était tout de même assez cadenassé. On pouvait réfléchir, certes, mais sans remettre en question la construction d'un nouveau centre commercial au Square Léopold.

Plusieurs associations, comme Le Forum citoyen, le collectif Square Léopold ou l'association des commerçants de Namur, avaient claqué la porte de l'atelier.

La montagne va-t-elle accoucher d'une souris ?

D'après nos informations, cela se limitera à des recommandations assez générales, comme par exemple d'exiger du promoteur qu'il aménage des espaces publics, en plus des commerces et du logement. Ou encore des espaces verts. Mais de toute façon, il ne s'agira que de recommandations.

La vraie question, c'est de savoir quelles contraintes la Ville imposera au promoteur pour lui octroyer un permis. Et surtout quel projet Besix sortira de ses cartons ? C'est à ce moment-là que la polémique sur l'aménagement du Square Léopold risque de reprendre.