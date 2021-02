Sprimont : Eloy associée au groupe Comet dans un projet de stations d'épuration en plastique recyclé

Créer des stations d’épuration en plastique recyclé, c’est l’objet d’un projet auquel est associée la société Eloy Water de Sprimont.

Le projet mobilise aussi des chercheurs de l’Université de Liège et du centre Certech de l’UCL. Il est soutenu par la Wallonie.

Il a été initié par le groupe Comet, basé à Châtelet et actif dans le traitement et le recyclage de divers déchets.

Martin Huberland, responsable du développement technique d’Eloy Water, explique : "Eloy s’est retrouvée associée dans le projet Pur4UP suite à la proposition de la société Comet Traitements qui cherchait un partenaire pour revaloriser ses matières plastiques recyclées dans des nouveaux produits proposés à la vente."

Des matières généralement moins résistantes

Techniquement, travailler du plastique recyclé ou du plastique vierge, est-ce très différent ? "Il y a pas mal de différences. C’est d’ailleurs pour ça que les matières recyclées sont compliquées à intégrer dans les produits. Les matières recyclées sont généralement moins résistantes, par exemple. Donc on va devoir parfois changer le design des pièces, tenir compte des faiblesses en fait de la matière première pour réussir à l’intégrer."

L’utilisation de plastique recyclé est envisagée pour deux éléments des stations d’épuration : "D’une part, la station en elle-même, don l’enveloppe du produit, comme on l’appelle, ou cuve de trois ou quatre mètres cubes. D’autre part, du côté plus du procédé épuratoire, on intègre chez Eloy des oxybilles, des billes en plastique de la taille d’une balle de tennis, qui seront également fabriquées en plastique recyclé."

L’objectif est évidemment que ces éléments aient une durée de vie au moins aussi longue que s’ils étaient fabriqués dans une autre matière. "Le strict minimum, on va dire, c’est de rester au moins sur la même qualité de produit et, en plus d’intégrer des matières premières qui sont un peu plus intéressantes au niveau des enjeux environnementaux.", détaille Martin Huberland.

Un projet qui débute

Il précise aussi : "Le projet a démarré il y a cinq, six mois. Donc on est vraiment au début du projet, qui va s’étaler sur trois ans, et au début de la recherche et du développement qui vont avec."

Quant aux quantités de plastique recyclé qui, à terme, pourraient ainsi être valorisées… "D’une part, au niveau de l’oxybille, on est de l’ordre de 300 à 350 tonnes de plastique par an. Tandis que pour la fabrication de la cuve en elle-même, là, on est de l’ordre de 500 tonnes à 1000 tonnes, en fonction du pourcentage de matières plastiques recyclées qu’on peut intégrer dans nos cuves."

Le projet devrait-il déboucher sur des créations d’emplois ? "C’est notamment l’objectif, c’est d’une part de pérenniser les emplois actuels qui sont créés par la fabrication de ces stations et de s’inscrire déjà dans les démarches actuelles d’intégration de matières plastiques, anticiper la législation de demain et également, au passage, pouvoir inspirer tant que possible aussi d’autres sociétés. D’autre part, ça va permettre également de créer de l’emploi au niveau de la manipulation de la matière première, des contrôles qualité et de tous les jobs annexes qui s’ensuivent.", répond Martin Huberland.