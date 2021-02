Sporting de Charleroi : le péruvien Christian Benavente est de retour au bercail

Le Sporting de Charleroi a officialisé hier, un peu après 21 heures, le retour du milieu offensif péruvien Christian Benavente. Cet ultime renfort du mercato hivernal des Zèbres a été annoncé sur le site officiel du club :

"Suite à un accord entre les clubs du Pyramids FC et du Sporting de Charleroi, Cristian Benavente est prêté avec option d’achat à notre Club. International péruvien, Cristian (26 ans) a déjà évolué trois ans sous la vareuse zébrée, plantant au passage 29 buts (et 10 assists) en 102 apparitions. Cette saison, Cristian Benavente était prêté au R Antwerp FC, club avec lequel il a évolué en Europa League. Il est donc pleinement opérationnel afin d’aider notre équipe à atteindre ses objectifs. L’ensemble de la famille zébrée souhaite un très bon retour à Cristian en Noir et Blanc.

Bienvenue chez toi, Cristian !"