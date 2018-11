Spontin: neuf blessés dans un accident sur l'E411, le plan catastrophe communal déclenché

Un accident s'est produit peu avant 19h à hauteur de Spontin (entre Namur et Ciney) sur l’E411 reliant Luxembourg à Bruxelles, a-t-on appris ce lundi soir. Une dizaine d'ambulances et un hélicoptère ont été dépêchés sur place, et le plan catastrophe communal a été enclenché. Un expert est descendu sur place, la chaussée ne devrait pas être dégagée avant minuit, selon nos informations.

L'accident concernerait un minibus d'ouvriers portugais. Il y aurait neuf blessés, dont trois grièvement, parmi les passagers.

L'autoroute a été fermée dans le sens Luxembourg-Bruxelles. Une déviation est conseillée via la N97 à Ciney, puis la N4 en direction de Namur.