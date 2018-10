Spirou et Gaston envahissent Charleroi

Une nouvelle statue de Spirou accueille les voyageurs à la gare de Charleroi-Sud. Et puis Gaston Lagaffe s'invite quelques jours dans le centre commercial Rive Gauche. Deux évènements qui peuvent attirer des curieux pour les vacances de Toussaint. Spirou est installé debout bras levé avec Spip l'écureuil sur l'épaule. Uns statue à taille humaine pour que les passants se prennent en photo à ses côtés. Pour Alessandro Tardioli l'un des deux artistes qui ont créé cette statue en observant le dessin de Franquin, "on retrouve le dynamisme du personnage dans cette statue. Spirou sembla accueillir le voyageur et l'inviter à venir visiter le centre de Charleroi."

Gaffe à Gaston à Rive Gauche

Face à la gare, dans le centre ville, c'est Gaston lagaffe qui décort le centre commercial Rive Gauche. Frédéric Janin a monté une expo. Et comme accueil, une armoire en métal qui déborde d'objets loufoques. "Comme dans les BD. On retrouve tous les objets bricolés de Gaston. Il y a des private jokes à découvrir sur place. Il faut aussi prendre les ascenceurs qui cachent des petites blagues et puis la vitrine du centre commercial est redécorée par un Gaston maladroit qui écrit à l'envers." Pendant une semaine, les animations vont se succéder, séances d'autographes aussi avec des auteurs de BD. La vieille voiture de Gaston aussi sera de la partie. Toutes les infos ici