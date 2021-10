Speed Dating Good Food: des professionnels rencontrent des producteurs durables à Bruxelles

La deuxième édition du Speed Dating Good Food, organisée conjointement par visit.brussels, hub.brussels et Bruxelles Environnement, s'est déroulée lundi dans le village Be-Here. Un rendez-vous qui a rassemblé une centaine de professionnels affiliés au secteur Mice (tourisme de réunions, congrès, conventions et voyages de gratification) afin d'établir ensemble des partenariats durables et locaux qui répondent aux critères Good Food.

Une centaine de restaurateurs, traiteurs, organisateurs d'événements, gérants de salles ou d'hôtels de la capitale et quelque 75 producteurs, artisans et fournisseurs ont eu chacun 15 minutes pour faire connaissance et découvrir les produits des autres. Tous les producteurs répondent aux critères Good Food de Bruxelles Environnement, ce qui signifie qu'ils sont durables et locaux, qu'ils réduisent le gaspillage alimentaire et travaillent avec des produits de saison.